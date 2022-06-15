«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Помощь в гуманитарном центре «Единой России» смогут получить не только жители города, но и других районов области.Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40 тонн гуманитарного груза от региональных отделений «Единой России», сформировано более тысячи наборов – это продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за детьми и т.д.Гуманитарные центры откроются и в других населённых пунктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские кабинеты. В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям.Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.На территории ЛДНР и освобождённых территориях работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе.