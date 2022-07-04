В России объявлен конкурс лучших практик работы с пожилыми людьми

11.56 Среда, 13 июля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех». Он поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров серебряного волонтёрства, тематических клубов для пенсионеров.

Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

«Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», – сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

В основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались. Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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