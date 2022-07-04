В России объявлен конкурс лучших практик работы с пожилыми людьми

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех». Он поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров серебряного волонтёрства, тематических клубов для пенсионеров.Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.«Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», – сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.В основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались. Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности.Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.