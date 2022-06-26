В России стартовал конкурс на лучшую практику управления многоквартирным домом

21.45 Пятница, 1 июля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Старт конкурсу дала партия «Единая Россия». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru

Победителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября в Минстрое. Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», сообщила руководитель направления партпроекта «Жители МКД», заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая — это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор», — рассказала она.

Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

«Для проведения этого конкурса у нас создаётся оргкомитет, в него вошли все руководители направления проекта «Жители МКД», в том числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов», — рассказала Светлана Разворотнева.

Как подчеркнул замминистра строительства Алексей Ересько, Минстрой полностью поддерживает инициативу «Единой России» по проведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.

«Проведение конкурса позволит расширить границы, географию желающих приводить в наиболее благоустроенное состояние свой дом, подъезд, двор. Из 900 с лишним тысяч домов порядка 600 тысяч управляются УК. И здесь очень важно, чтобы было правильное взаимодействие между УК и жителями. Многие компании проявляют хорошие инициативы, организуют регулярные встречи с жителями, обсуждают планируемые задачи. Зачастую жители призывают УК проводить мероприятия, которые будут направлены на создание более благоприятных условий», — сказал он.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
26 июня 2022
В честь Дня строителя в центре Екатеринбурга состоится велозаезд
28 июня 2022
Николай Коляда раздал награды драматургам и сам получил «Твёрдый знак»
01 июля 2022
Алексей Свалов стал депутатом Заксобрания Свердловской области
30 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:45 В России стартовал конкурс на лучшую практику управления многоквартирным домом
11:43 «Единая Россия» открыла Центры объединения гражданских инициатив в 15 регионах
19:40 «Единая Россия» обеспечит Донбасс русской литературой и учебниками
21:08 В России успешно решаются проблемы обманутых дольщиков
11:13 «Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров
14:17 Благотворительные фонды: помощь людям с ограниченными возможностями
22:54 Губернатор Алексей Текслер представил на ПЭМФ итоги реализации народной программы «ЕР»
20:53 «Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
21:51 Гражданских лиц, участвующих в спецоперации, захотели социально поддержать
14:00 «Единая Россия» поддержит грантами важные социальные инициативы
19:55 В «Единой России» готовят поправки в трудовое законодательство
18:58 «Единая Россия» и Народный совет ДНР ведут совместную работу в сфере медицины
17:56 Российские бойцы студотрядов помогают жителям Донбасса
14:24 «Единая Россия» откроет в Донецке и Мариуполе бесплатные центры юридической помощи
23:12 "Дела судебные" – ток-шоу с судьей в качестве ведущего
15:30 Проект «Качество детства» поможет внедрять успешные практики помощи семьям
13:26 Единороссы заявили о значительном обновлении партии
12:41 «Единая Россия» подготовила законопроект по защите боевых выплат военнослужащим
01:57 «Единая Россия» объявила результаты предварительного голосования
12:04 «Единая Россия» выработала предложения по поддержке предпринимательства
13:04 «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов
Все новости Челябинской области
17:33 Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
16:10 Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
15:31 В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
12:16 Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
12:00 Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
11:11 Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
10:38 В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
10:07 Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
09:49 В Испании из-за забастовки сотрудников авиакомпании отменены или задержаны десятки рейсов
17:28 МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
17:07 Глава Кировской области приостановил стройку мусоросортировочного завода после протеста местных жителей
16:40 Начальник ГИБДД предложил повысить максимально допустимую скорость на трассах до 150 км/ч
15:45 Чиновников обязали вести страницы в соцсетях, список ресурсов определит правительство
15:23 Госдума приняла закон о «зеркальных мерах» в ответ на запрет российских СМИ за рубежом
13:37 Банк России 30 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 100 рублей
13:03 Суд в Челябинске признал незаконным отказ мэрии согласовать шествие «За мир!»
11:59 Глава минздрава Турции сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
11:00 В Москве умер обвиняемый в мошенничестве ректор ВШСИ Анатолий Полянкин
10:31 «Ведомости»: китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в РФ
10:07 Президент Токаев предложил направить 430 миротворцев в Африку, парламент его поддержал
09:27 В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при крушении вертолета в Якутии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK