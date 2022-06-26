В России стартовал конкурс на лучшую практику управления многоквартирным домом

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Старт конкурсу дала партия «Единая Россия». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ruПобедителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября в Минстрое. Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», сообщила руководитель направления партпроекта «Жители МКД», заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая — это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор», — рассказала она.Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.«Для проведения этого конкурса у нас создаётся оргкомитет, в него вошли все руководители направления проекта «Жители МКД», в том числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов», — рассказала Светлана Разворотнева.Как подчеркнул замминистра строительства Алексей Ересько, Минстрой полностью поддерживает инициативу «Единой России» по проведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.«Проведение конкурса позволит расширить границы, географию желающих приводить в наиболее благоустроенное состояние свой дом, подъезд, двор. Из 900 с лишним тысяч домов порядка 600 тысяч управляются УК. И здесь очень важно, чтобы было правильное взаимодействие между УК и жителями. Многие компании проявляют хорошие инициативы, организуют регулярные встречи с жителями, обсуждают планируемые задачи. Зачастую жители призывают УК проводить мероприятия, которые будут направлены на создание более благоприятных условий», — сказал он.