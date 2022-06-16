Губернатор Алексей Текслер представил на ПЭМФ итоги реализации народной программы «ЕР»

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

На площадке «Единой России» на Петербургском международном экономическом форуме губернаторы представили результаты развития регионов. Это промежуточные итоги реализации положений народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму.Реализации масштабных проектов, инициированных «Единой Россией», была посвящена площадка «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» на Петербургском международном экономическом форуме. О ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений «Единой России» — главы субъектов РФ.«Газификация регионов — это живой мощнейший инфраструктурный проект «Единой России». 526 миллиардов рублей в ближайшие 4 года будет потрачено на строительство отводов межпоселковых газопроводов. Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», — отметили участники обсуждения.В Челябинской области будет подключено порядка 90 тысяч домовладений. По инициативе «Единой России» на приобретение газового оборудования жителям компенсируют 100 тысяч рублей, рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер.«Мы синхронизировали программу догазификации с нашей региональной программой газификации. Более 1 миллиарда рублей выделяем на эти цели. По программе газификации населённых пунктов, где нет газа, будет построено порядка 400 км газопроводов и подключено более 5 тысяч домовладений», — рассказал он.Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства РФ.