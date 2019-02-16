РМК рассказала об улучшении социальных условий для жителей Карабаша

20:17 | 18.02.2019

Отличительными особенностями политики Русской медной компании при инвестициях в социальную сферу являются системность и комплексность. Об этом рассказали представители РМК на площадке Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи.



В качестве примера был приведён Карабаш, находящийся в Челябинской области. В рамках соглашения о развитии городского округа, подписанного РМК и областным правительством, был реализован ряд проектов. Были построены спорткомплекс «Металлург» и санаторий-профилакторий «Синегорье». В данный момент ведётся возведение торгово-развлекательного комплекса. В этом году начнётся строительство центральной городской площади – реализация идеи совершенно преобразит город. Всё это неизменно ведёт к одной цели – формированию комфортной городской среды. Вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова так прокомментировала стиль работы РМК: «Мы приходим на территории не «всерьёз и надолго», а «всерьёз и навсегда». Города и районы, где расположены предприятия РМК – это наш дом».



Ещё одной особенностью политики РМК является мониторинг общественного мнения при подготовке социальных проектов. Так при разработке плана по строительству Карабашской центральной площади максимально учитывались пожелания и предложения горожан.