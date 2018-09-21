Победители фестиваля «Метрошка» отправятся в гости к петербургским футболистам

15:51 | 25.09.2018

В Челябинске прошёл суперфинал фестиваля детского дворового футбола «Метрошка 2018». Его победители будут отправлены в Санкт-Петербург, причём во время поездки они посетят тренировочную базу футбольного клуба «Зенит». Генеральным партнёром этого турнира выступила Русская медная компания.



На фестивале были представлены 25 городов Свердловской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Башкирии и Татарстана. В итоге победителями суперфинала стали команды из Челябинской области - «Спутник» из Копейска,а также «Юность» из п. Новосинеглазовский. Именно они и отправятся в гости к профессиональным футболистам в Санкт-Петербург. Помимо этого ребята из команд получат полные комплекты футбольной формы. По словам вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анны Шабаровой, такая поездка становится уже традиционной для победителей «Метрошки». Она выразила уверенность, что для детей это визит станет поистине незабываемым – помимо экскурсий по городу юным футболистам предстоит посетить тренировочную базу «Зенита», встретиться с его тренерами и футболистами.



Фестиваль «Метрошка» ведёт свою историю с 2002 года, и был создан сетью газет «Метро74». Со временем он перешагнул границы Челябинской области, серьёзно расширив географию своих участников, что произошло во многом благодаря Русской медной компании.