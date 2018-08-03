Под Чебаркулем пройдёт банный фестиваль

14:34 | 7.08.2018

На территории семейного курорта «Утёс», расположенного недалеко от Чебаркуля, с 17 по 19 августа пройдёт фестиваль «Иди в баню!». Причём все желающие приобщиться к банному искусству могут уже с 11 августа – именно тогда стартует целый ряд мероприятий.



Банные мастер-классы, массаж, посещение парилок, фитотерапия, консультации врачей – всё это ждёт посетителей фестиваля. 8 русских бань и 17 мастеров банного искусства (среди них призеры и чемпионы России по банному мастерству) будут ожидать всех желающих. Помимо этого подготовлен целый ряд развлечений: показ народной моды, интерактивные площадки, уличная кухня, конкурсы, лотерея, а также выступления музыкантов и шоу-программа.



Вход на территорию фестиваля бесплатный для всех посетителей. Подробности и бронирование номера на курорте - на сайте www.uteshotel.com и по телефону +7 (351) 214-14-44 круглосуточно