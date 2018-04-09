Анатолий Литовченко уже девятый год подряд отправляет пенсионеров на лечение и отдых

14:00 | 11.04.2018

В 2009 году, когда Анатолий Литовченко был еще главой Увельского района Челябинской области, он предложил отправлять пенсионеров на бесплатный отдых в санаторий «Восход». Там ветеранов ждало лечение, питание, организованный досуг и общение.



Эта работа продолжается и сейчас, только в этом году оздоровятся порядка трехсот пенсионеров. Данная программа рассчитана надолго.



Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский поблагодарил Анатолия Литовченко за реализацию данной инициативы.



- Большинству пожилых людей непосильны цены на отдых в санаториях и пансионатах, - сказал парламентарий. - Наши пенсионеры проходят курс реабилитации по высшему медицинскому уровню. Активное долголетие является одним из факторов социальной стабильности.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем послании ЗСО страны говорил о повышении качества жизни старшего поколения.



Фото: Наталия Иванова