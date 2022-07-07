В России создали комитет для поддержки женщин Донбасса

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Партия «Единая Россия» создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса. Координировать его работу будет замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.Женский комитет займется реализацией инициатив женщин России и Донбасса. Речь идёт, в том числе, об организации медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтёров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений.«Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобождённых территориях. Вы готовы трудиться и делать всё ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка. «Единая Россия» с первых дней начала СВО ведёт большую работу в этом направлении. Тем не менее, в продолжение нашей гуманитарной миссии мы собрались, чтобы выработать совместные решения, найти точки соприкосновения и разработать проекты, которые окажут вам поддержку», - отметила Дарья Лантратова.Женский комитет займется организацией образовательных программ и тренингов, будет содействовать в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов. Ещё один запрос со стороны ЛДНР – помощь в развитии социального предпринимательства.- Как мы знаем, «Единая Россия» создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса. Это очень хорошее, полезное начинание. Конечно, наша Партия и правительство страны и так уже делают немало для помощи жителям Донбасса и освобождённых регионов Украины, но женщины - особенно беженки с детьми– это наименее защищённая часть общества, нуждающаяся в дополнительной поддержке и заботе. Гуманитарная и волонтерская направленность новых проектов, поддерживаемых «Единой Россией» - это своевременный шаг в правильном направлении, - говорит Светлана Черепухина, ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета, член Общественной Палаты Челябинской области.