Сотрудники КМЭЗ сдадут экзамены по безопасности труда

16:22 | 12.01.2018

Более шестисот работников Кыштымского медеэлектролитного завода в данный момент заканчивают обучение правилам проведения высотных работ, которые в рамках Года безопасности на производстве организовала компания РМК. Учеба проводилась в строгом соответствии с правилами, которые утверждены приказом Минтруда.



После очного или дистанционного обучения работники сдадут тестирование и получат два дня стажировки. Здесь теоретический курс, который предусматривает подробный разбор случаев травматизма на производствах, ученики закрепят на практике. После успешной сдачи экзаменов они получат сертификат и допуск к работе.



Главный инженер ЗАО «КМЭЗ» Александр Сидоренко рассказал, что предприятие всегда уделяло повышенное внимание охране труда и технике безопасности, причем первыми этот курс окончили руководители.



Отметим, что текущий год РМК объявила Годом безопасного производства и для реализации всех намеченных мероприятий заключила соглашение о сотрудничестве с профильной компанией.