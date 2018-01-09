В Челябинской области газифицировали еще один поселок

14:26 | 10.01.2018

Жители поселка Летягино недалеко от Южноуральска получили газоснабжение, которого ждали четверть века. Символичный факел помог зажечь депутат Госдумы Анатолий Литовченко.



25 лет назад всем жителям поселка обещали в скором времени газ. И все эти годы они топили электричеством или дровами. Постройку линии инициировали сами жители. Они обратились к главе региона Борису Дубровскому и депутату Госдумы Анатолию Литовченко. На эти цели выделили 10 миллионов рублей из областного бюджета.



Первыми централизованный газ получили жители улицы Нижней. Теперь отопление дома будет в два раза дешевле, чем электричеством. В эти дни газ получат еще 65 домов, а это почти 160 человек.



Анатолий Литовченко особо отметил работу команды мэра Южноуральска Александра Лазарева. Он подчеркнул, что администрация после получения средств оперативно провела торги и буквально за пару месяцев построила нужную ветку газопровода.



— В октябре 2017 года начались работы по прокладке газопровода, и вот уже население печет блины на новых плитах, — рассказал Анатолий Литовченко. — По опыту знаю: с вводом газа в дом сразу же начинается строительство пристроек. Это теплые туалеты, ванные, просторные кухни. Это новое качество жизни поселка.



Стоит уточнить, что в регионе газифицировано более 70 процентов территории, что выше, чем в среднем по России. Всего газом пользуется 2,3 миллиона жителей Челябинской области.



Фото: Наталия Иванова