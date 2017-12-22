РМК подвела итоги участия в международной выставке «ЭКОТЕХ 2017»

17:15 | 18.12.2017

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ 2017» прошла в Москве с 12 по 14 декабря этого года и стала символичным финалом заканчивающегося в России Года экологии. Сюда съехались ключевые промышленники, общественники-экологи, эксперты ведомств и региональные власти для того, чтобы подвести итог совместной работы и наметить дальнейшие планы. Одним из главных участников мероприятия стала Русская медная компания. РМК показала посетителям стенд, на который за три дня выставки пришли сотни посетителей. Здесь были представлены проекты рекультивации Коркинского угольного карьера, а также отвалов возле города Карабаш. Эксперты отметили, что эти проекты являются прорывными и весьма амбициозными. Глава Минэкологии страны Сергей Донской сказал, что воздух Челябинска загрязняется из-за горения угля в Коркинском карьере.



— И сейчас как раз наша задача — сделать так, чтобы этот проект был реализован по высшим стандартам, — уточнил он.



Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар представила свой доклад, где подробно остановилась на тонкостях ликвидации угольного разреза. Он будет заполнен сгущенными хвостами переработанной руды из будущего Томинского ГОКа. Данный проект рекомендовали ученые Уральского горного университета, а его перспективность и экобезопасность подтвердили эксперты Санкт-Петербургского горного университета.



— То, что вы берете на себя такую ответственность, — это здорово, — сказал замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов. — Я надеюсь, что мы еще будем с вами работать по теме ликвидации самой большой ямы в Европе, которая наверняка прекрасно видна из космоса. Эту проблему надо решать уже в ближайшее время.



Кроме того, Наталия Гончар подробно остановилась на том, как будут рекультивированы земли рядом с Карабашем. Здесь более 50 лет складировали переработанную руду. Из-за отвалов в почве, воздухе и воде были превышены ПДК вредных веществ. Сначала РМК вложила более 18 миллиардов рублей в переоборудование самого завода, благодаря чему объемы выбросов по сравнению с 2000 годом сократились в 20 раз, теперь возьмется и за старые отвалы. Этот проект получил особую награду от Минэкологии страны.



Проект обсудили глава Минэкологии России Сергей Донской и представитель ООН, отвечающий за окружающую среду, Эрик Солхейм. Он отметил, что здесь будут реализованы движущие силы сразу трех направлений: людей, власти и бизнеса. Напомним, что проект переоборудования «Карабашмеди» будет продолжаться, как и остальные проекты РМК, по инновационному стандарту «Умная медь».