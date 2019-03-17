Челябинск: новости дня
10:01 | 19.03.2019
Власти Челябинской области разберутся с антимонопольщиками в суде
Как сообщает агентство Полит74, южноуральские власти полностью уверены в своей правоте, и уже наработали большую судебную практику оспаривания решений УФАС в суде. В правительстве отмечают, что аналогичные споры ведутся с антимонопольщиками уже не первый год, и суды неоднократно подтверждали законность действий областных властей. Сфера госзакупок находится под контролем Бориса Дубровского, который уделяет большое внимание вопросу предотвращения любых нарушений при заключении контрактов. «Нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд. Все претензии ФАС были разбиты полностью, - рассказывает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Судебная практика в целом по стране складывается не в пользу антимонопольного ведомства. ФАС проиграла дела, например, в Нижегородской области, выступив против системы государственных закупок льготных лекарств. Суд признал правоту правительства региона, как и в случае с введением «сухого закона» при чрезвычайной ситуации в Приамурье. Тогда местное УФАС встало на защиту торговцев горячительными напитками, что не поддержал суд.
© «Вечерние Ведомости»
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