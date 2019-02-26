Челябинские власти проконтролируют снос забора на месте бывшей стройки

13:45 | 28.02.2019

Уже в ближайшее время на месте бывшей стройки на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского челябинцам снова будет доступен сквер. Сейчас его окружает забор, но принято решение о его скорейшем демонтаже.



У компании-застройщика «Диггер» было отозвано разрешение на строительство многоэтажного здания на этом месте. Арбитражный суд жалобу на такой отзыв отклонил. Теперь этой организации предстоит убрать забор с места неудавшейся стройки, и провести восстановление сквера. Жители окрестных домов обратились за помощью в этом вопросе к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову. Ранее он уже дважды посещал это место, приняв сторону местных жителей, и посодействовал отмене выданных разрешений на строительство. Теперь же парламентарий приехал на общее собрание жильцов соседних домов, и пригласил туда же представителей администрации Советского района. Состоялся плодотворный диалог между депутатом, районным руководством, и челябинцами. Было выработано решение о демонтаже забора уже в ближайшее время.



«Застройщику дали срок – до 6 марта убрать забор. Если этого не будет сделано, то демонтаж проведут принудительно, после чего заставят застройщика компенсировать расходы, понесённые службой демонтажа», - прокомментировал результаты общей встречи Владимир Бурматов.