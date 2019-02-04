Живодёра, стрелявшего в собаку, накажут с помощью челябинского депутата

15:09 | 6.02.2019

Под Юрюзанью зоозащитниками был найден бездомный пёс, которого неизвестный ранил зарядом картечи. У животного отказали задние лапы, и оно было обречено погибнуть. Сейчас дворнягу, названную спасителями Мотей, лечат в ветеринарной клинике. Для поиска виновного в издевательстве над животным привлекли депутата Госдумы Владимира Бурматова.



У собаки одна из картечин засела в позвоночнике, поэтому челябинским ветеринарам пришлось проводить консультацию со своими коллегами из Москвы. Свинцовый шарик необходимо удалить, только после этого у животного появится шанс со временем снова встать на лапы. Картечь же из мягких тканей уже удалена. Потребуется длительное лечение с физиотерапией, после чего собаку передадут новому хозяину. Поиски будущего хозяина уже начаты.



Владимир Бурматов после обращения к нему зоозащитников посетил собаку в клинике. Прямо там был составлен депутатский запрос в управление областной полиции. В запросе он требует привлечения к уголовной ответственности виновного в жестоком обращении с псом. Парламентарий это мотивировал тем, что стреляющий сейчас по собакам, в дальнейшем может перейти на людей. Поэтому необходимо довести ситуацию до логического завершения.