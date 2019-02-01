Челябинск: новости дня
19:50 | 5.02.2019
Пещерный быт жильцов челябинского ремонтируемого дома удивил депутата
По уверению жителей ремонт начат ещё в октябре, и его конца не видно до сих пор. Коммунальщики не торопятся с проводимыми работами, отговариваясь нехваткой нужных материалов. В воздухе царят запахи канализации, разбухшие двери в доме отказываются закрываться, из батарей льётся вода. «Очередная история, когда капитальный ремонт едва не обернулся настоящей катастрофой для жильцов. В пещерах гораздо уютнее, чем в квартирах, в которых мы сегодня побывали» - так прокомментировал ситуацию Владимир Бурматов. Он потребовал от организации, занимающейся ремонтом, максимально ускорить завершение работ. На замену канализационных труб им дано две недели, на доделку водопровода – неделя. Сразу по окончанию отведенного срока злополучный дом посетит комиссия. Она проверит качество проделанной работы.
Депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского организована «Горячая линия» по всем вопросам, связанным с капитальным ремонтом. За прошлый год на неё поступило более семисот жалоб.
© «Вечерние Ведомости»
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