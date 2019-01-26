С помощью депутата больница получила новое оборудование

19:09 | 29.01.2019

Больница посёлка Первомайский Коркинского района получила новый аппарат для ультразвукового исследования. Это стало результатом помощи медучреждению депутата Государственной Думы от Челябинской области Анатолия Литовченко.



- Аппарат отличается исключительным качеством изображения, сверхточными датчиками и улучшенной проникающей способностью, что позволит диагностировать патологию на ранней стадии или при сложной форме заболеваний, - отметил парламентарий. Коллектив врачей этой больницы выразил ему благодарность за помощь в приобретении дорогостоящей техники. К словам признательности присоединилась и поселковая администрация. Ранее медикам приходилось проводить исследования на аппаратуре десятилетней давности.



Следующим шагом помощи Коркинскому району от Анатолия Литовченко станет участие в скорейшем строительстве и открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Шумаки. Именно над этим сейчас работает депутат. Этот объект включен в программу строительства ФАПов на 2019-2020 годы.