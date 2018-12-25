Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с Новым годом

15:40 | 27.12.2018

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко поздравил всех жителей региона с наступающими новогодними праздниками.



В своём поздравлении парламентарий поблагодарил всех за труд, пошедший на благо области. Он отметил, что уходящий год становится историей, которая писалась совместными усилиями.



- Совсем скоро 2018 год станет историей. Мы ее писали вместе с вами, с гордостью за свою работу. Создавались новые производства и рабочие места, развивался бизнес, строились дома и дороги, приводились в порядок скверы и дворы, поднималось и крепло село, - сказал Анатолий Литовченко.



Также он пожелал всем мира и согласия, уюта и любви, тепла и достатка, благополучия и ярких эмоций. Депутат отметил, что для его семьи 2018 год навсегда запомнится рождением внучки.