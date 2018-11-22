Уральский Tele2 примет участие в акции «День открытых людей»

17:11 | 23.11.2018

23 ноября оператор мобильной связи Tele2 проводит 13-ю всероссийскую акцию «День открытых людей». В ней самое активное участие примет подразделение Урал – Tele2.



Участие в акции примут все салоны связи, принадлежащие данному оператору. В них будут присутствовать представители компании из различных структурных подразделений, начиная от генерального директора фирмы и заканчивая специалистами колл-центров. Они сменят привычные места работы ради живого общения со своими клиентами. При помощи оригинального голосования посетителей салонов попросят выразить своё мнение о Tele2 – всем желающим предложат наклеить стикеры на специальные стенды. Также специалисты подробно расскажут об особенностях предоставляемой связи, мобильного интернета и тарифов.



Большое внимание будет уделено тарифу-конструктору «Мой Tele2», позволяющему настраивать нужное количество ежемесячных минут, гигабайт и СМС. Также будут объяснены особенности безлимитного доступа к различным мессенджерам и социальным сетям, через которые также возможны голосовые звонки. В этот день салоны связи Tele2 будут усилены двумя тысячами таких специалистов.



Генеральный директор компании Сергей Эмдин отметил, что именно благодаря таким акциям удаётся получать живой отклик от клиентов, получать отзывы клиентов. Всё это в последующем учитывается для корректировки дальнейшей работы Tele2.



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