Челябинск: новости дня
10:45 | 16.11.2018
Челябинские охранники предложили клиентам свою программу лояльности
Охранное предприятие решило поощрять людей в целях повышения привлекательности своего предприятия. Охранники предложили ряд бонусов, которые может получить любой, кто обратился к ним за услугами. Впоследствии накопленные бонусные баллы можно обменять на месяцы бесплатного обслуживания у данной охранной фирмы. Пенсионеры и инвалиды единоразово получают по 400 бонусов, а ветераны войны – 500 баллов по факту начала пользования услугами компании. Новосёлы, при условии подключения новой квартиры к пульту ЧОПа в течение полугода с момента приобретения жилья, смогут получить 300 баллов. Те, кто привёл друга за услугами фирмы, могут рассчитывать на 500 бонусов. Также любой клиент ежегодно получает баллы за обслуживание, в размере 100–300 баллов в зависимости от длительности сотрудничества с предприятием. Поощрят людей, которые имеют на обслуживании в «Витязе» два и более объекта, например квартиру, дачу и гараж – им дадут 300 баллов. На отдельном положении те люди, которые до этого подвергались нападению либо краже – им помимо трёхсот приветственных бонусов предлагается бесплатный монтаж охранной системы и тревожной кнопки. Единственное и непременное условие участия в программе лояльности – отсутствие долгов перед предприятием.
Помимо бонусов от самого охранного предприятия клиентов порадуют подарки от участников бонусного проекта. На данный момент партнёрами данной программы лояльности стали юридическая компания «АРТЕ» и страховая компания «ВСК», каждая из которых предоставляет всем участникам программы лояльности скидки на свои услуги и бонусы за участие. Сейчас ряд компаний (от санатория до стоматологической клиники) Челябинска также рассматривают возможность своего участия в этой программе.
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© «Вечерние Ведомости»
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