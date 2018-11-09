Челябинский депутат обсудил с министром природы проблемы южноуральской экологии

13:46 | 15.11.2018

Накануне визита министра природы РФ Дмитрия Кобылкина в Челябинск состоялась его встреча с депутатом Госдумы, председателем комитета Госдумы по экологии Владимиром Бурматовым. О ходе прошедшей встречи и обсуждаемых темах парламентарий рассказал в своём телеграм-канале.



Во время общения депутат и министр обсудили ряд проблем. Часть из них напрямую касалась Челябинской области. Одной из проблем стала рекультивация челябинской свалки – высокие стороны достигли согласия в том, что подготовительные работы по её проведению необходимо ускорить. Были подняты вопросы по расчётам и квотированию выбросов промышленных предприятий. Основную часть времени министр и депутат обсуждали вопрос реформирования хранения и утилизации мусора в регионах – установление тарифов, выбор операторов, рост платежей.



Владимир Бурматов заверил всех, что во время визита министра природы в Челябинск поддержит ряд инициатив губернатора области Бориса Дубровского, касающихся экологии нашего края.