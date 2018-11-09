К спасению лебедя на Увильдах подключился депутат Госдумы

17:00 | 14.11.2018

Жители посёлка Увильды обратились к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову с просьбой принять участие в спасении лебедя. Птица получила ранение крыла от охотников и из-за этого не смогла улететь на юг. Ей грозила гибель от холода.



Специалисты, к которым сначала обратились жители, заявили, что смогут помочь лебедю через месяц, именно столько длится оформление разрешительных документов на отлов диких животных. Неравнодушные кыштымцы попросили парламентария вмешаться в судьбу птицы и ускорить подписание всех нужных бумаг. Владимир Бурматов принял самое живое участие в процессе спасения, подключив к этому Министерство экологии Челябинской области. В итоге все разрешения были согласованы, краснокнижная птица отловлена специалистами кыштымского поисково-спасательного отряда и в дальнейшем помещена в фонд спасения диких животных. Теперь ветеринарам предстоит провести лечение лебедя до его полного выздоровления.



Весной следующего года лебедь будет выпущен назад в дикую природу. Специалисты достаточно высоко оценивают шансы его последующей адаптации.