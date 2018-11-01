Учащимся челябинского лицея устроили технотур по предприятиям РМК

13:40 | 7.11.2018

Русская медная компания организовала экскурсию по металлургическим предприятиям, выпускающим медную продукцию. В мероприятии приняли участие учащиеся челябинского лицея № 82.



Школьники посетили два предприятия – АО «Карабашмедь» и АО «Кыштымский медеэлектролитный завод». Во время экскурсии они смогли ознакомиться с процессом выплавки черновой меди и дальнейшего производства продукции из неё: медных анодов и катанки. Лицеистам показали ряд производственных участков, на которых происходят различные технологические процессы. Помимо этого им прочитали историю добычи меди на Урале со времён промышленников Демидовых. Отдельно были продемонстрированы меры, принимаемые в рамках защиты окружающей среды, – утилизация металлургических газов, переработка шлаков. В результате экскурсии лицеисты и сопровождавшие их преподаватели признались, что были очень впечатлены увиденными процессами. Даже те ребята, которые не планируют связывать свою дальнейшую жизнь с металлургией, остались довольны технотуром, поскольку он расширил их кругозор.



Заместитель директора Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Семин отметил, что данная акция является не только профориентационной и просветительской. Подобные мероприятия помогают подрастающему поколению гордиться своим родным краем.