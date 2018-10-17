Челябинск: новости дня
16:10 | 23.10.2018
В Челябинске стартовал конкурс студенческих инициатив
Владимир Бурматов, депутат Госдумы от Челябинской области, возглавил экспертный совет, который будет оценивать молодёжные проекты. Номинации стали охватывать практически весь спектр современной жизни молодёжи. Номинация «Техническое творчество» введена для проектов по созданию технических объектов и систем, а также усвоению технических знаний. «Уроки истории» охватывают популяризацию истории и сохранение культурного наследия. Номинация «Я — доброволец» создана для охвата молодёжи волонтёрской деятельностью. «Зеленый свет» стал нишей для экологических проектов. «Территория будущего» будет заниматься проектами по развитию сельских территорий. «Медиалидер» станет привлекать тех, кто развивает молодёжные СМИ и журналистов. «Правозащита» займётся защитой прав и интересов граждан, а «Мой двор. Мой дом» займётся идеями по благоустройству окружающей территории и сферы ЖКХ. «Гражданская инициатива» объединит тех, кто проводит политику представительства молодёжи в различных органах власти — от государственных учреждений до местного самоуправления.
По словам парламентария, победитель в каждой номинации получит грант от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на развитие своей программы. Суммы, которые выделят в качестве грантов, невысоки — от 20 до 50 тысяч рублей. Но они станут первым шагом для студентов в осознании того, что их инициатива может стать толчком к осуществлению собственных планов. Вооружённые накопленным на конкурсе опытом, молодые люди смогут принять участие и в более значимых проектах, вплоть до федерального уровня. Владимир Бурматов особо подчеркнул расширение географии предстоящего события — конкурс теперь охватывает всю территорию Челябинской области.
Мероприятие пройдет в два этапа. С 19 по 22 ноября экспертный совет проверит все заявки участников, а уже с 23 по 27 ноября будет принимать защиту проектов вживую от тех, кто выйдет во второй тур. До 3 декабря планируется выявить победителей во всех номинациях, чтобы наградить их в торжественной обстановке и выдать заслуженные гранты.
В 2017 году в конкурсе «Студенческая инициатива», проводившемся в 17 муниципалитетах области, приняли участие 16 300 студентов, из которых в финал вышло около трёхсот. Победителями стали 77 человек, получивших гранты от Бориса Дубровского.
© «Вечерние Ведомости»
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