РМК и «Росконгресс» выделят гранты на проекты по социальным коммуникациям

16:16 | 12.09.2018

Русская медная компания и Фонд «Росконгресс» проводят совместный конкурс проектов в сфере социальных коммуникаций «Инносоциум». Авторы лучших проектов получат гранты на реализацию в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РМК.



Целью конкурса является поиск наиболее эффективных идей и методов для коммуникационных кампаний, которые улучшат качество жизни людей. Конкурс будет проведен среди студентов вузов, обучающихся на факультетах коммуникаций, медиа и дизайна.



Претенденты на гранты должны создать концепцию вовлечения населения в решение актуальных задач по улучшению системы здравоохранения, экологии, образования, активного долголетия, инклюзивности, женского лидерства, развития территорий, культуры. Русская медная компания поддержит номинацию «Развитие территории».



Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 сентября. Познакомиться с проектом и подать заявку на конкурс «Инносоциум» можно на сайте innosocium.ru.