Семнадцать южноуральских заводов оснастят приборами контроля выбросов

17:01 | 13.07.2018

С 1 января следующего года 17 южноуральских предприятий начнут оснащать приборами, автоматически контролирующими выброс в атмосферу вредных веществ. Соответствующий закон был принят вчера, 12 июля, Государственной Думой Российской Федерации. Принятию этого закона в немалой степени поспособствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



В список заводов, которые должны быть оборудованы такими счётчиками, вошёл ряд крупных предприятий города и области: «Карабашмедь», Магнитогорский металлургический комбинат, Учалинский горно-обогатительный комбинат, Челябинский металлургический комбинат и многие другие. Перечень этих заводов был утверждён Министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает агентство «Полит74».



По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, который выступил сегодня на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс», все установленные счётчики будут сведены в единую систему, автоматически передавая показания в федеральный центр. После этого показания всех приборов будут выкладываться на специально созданном для этого информационном ресурсе, доступном всем желающим ознакомиться с состоянием окружающей среды. При этом как-то повлиять на показания приборов владельцы предприятий будут не в силах.



Инициатива по учёту и контролю выбросов была озвучена Борисом Дубровским на заседании Государственного совета с участием президента РФ Владимира Путина. В дальнейшем при активном содействии губернатора продвигалось рассмотрение законопроекта в Госдуме РФ.