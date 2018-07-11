РМК отказалась от взыскания судебных издержек с противниц Томинского ГОКа

17:25 | 12.07.2018

Русской медной компанией принято решение об отзыве ходатайства о взыскании судебных издержек, насчитывающих 150 тысяч рублей, с Натальи Мезенцевой и Ирины Соловьевой, чьё исковое заявление ранее не было удовлетворено судом.



Жительницы Челябинска подали в суд исковое заявление, в котором требовали признать недействительным одно из постановлений администрации Сосновского района Челябинской области, касающееся проекта Томинского горно-обогатительного комбината. Поскольку РМК является строителем данного ГОКа, то она выступила в качестве заинтересованного лица.



В прошлом году истицы получили решение суда об отказе в удовлетворении административного иска, а 9 января этого года решение суда вступило в законную силу. В связи с этим компания получила право на компенсацию издержек, связанных с судебным разбирательством. Позже Общественная палата Челябинска отправила обращение Русской медной компании как социально ориентированному холдингу, в котором просила произвести пересмотр искового заявления либо вообще отказаться от него. Итогом стал полный отказ РМК от компенсации понесённых судебных издержек.