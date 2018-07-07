РМК поразила посетителей ИННОПРОМа-2018 своим стендом

14:15 | 10.07.2018

Выставочный стенд РМК на проходящей с 9 по 12 июля Международной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге собирает возле себя большое количество зрителей и участников. По итогам первого дня экспозиция компании стала одной из самых посещаемых.



На данный момент у стенда РМК уже побывали ряд глав регионов, а также руководителей российских компаний. Так, например, первым гостем, официально посетившим выставочный стенд, стал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он ознакомился с предложенной ему программой и заинтересовался проектом по выпуску электролитической медной фольги, которую планируют выпускать на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Производство этого компонента должно полностью насытить со временем российский рынок.



Также одним из первых гостей экспозиции стал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Перед ним компания развернула проекты РМК, напрямую касающиеся Южного Урала: развитие Кыштымского завода и Томинского ГОКа. Высокими гостями, посетившими стенд, также стали глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Они обсудили с присутствовавшим на выставке председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным ряд важных вопросов, касающихся развития компании и инвестиционных проектов.



От российских участников не отстают и зарубежные гости. С предложенной РМК программой ознакомились уже торговые представители более пятидесяти стран. Франция, ЮАР, Кувейт, Марокко, Нидерланды, Египет, Канада, Перу и многие другие после просмотра экспозиции непременно отмечают высокотехнологичный подход РМК к работе.