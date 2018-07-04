РМК примет участие в Международной промышленной выставке в Екатеринбурге

17:13 | 6.07.2018

В Екатеринбурге 9–12 июля 2018 года состоится Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в которой традиционно примет участие «Русская медная компания». На этот раз выставочные стенды компании решили представить зрителям и участникам медь как один из двигателей человеческой эволюции, а также показать её роль в цивилизации.



Помимо рассказа о технологиях, которыми сумело овладеть человечество при помощи меди и улучшить при этом свою жизнь, гости смогут увидеть и современнейшие инвестиционные проекты компании. Их будет представлено несколько: «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод, а также Михеевский и Томинский горно-обогатительные комбинаты, с поэтапным указанием ввода в строй различных частей этих проектов. Отдельно будет показано, как эти предприятия смогут повысить благосостояние тех населённых пунктов, где базируются производственные мощности, а также их общее влияние на российскую экономику.



Президент РМК Всеволод Левин отметил, что участие в данной выставке — это очень значимое событие для возглавляемого им предприятия. Оно поможет компании в работе, составлении планов, позволит сравнить собственные проекты с российскими и всемирными достижениями.



«Русская медная компания» является крупным холдингом, одним из основных производителей меди в стране. 30 добывающих и промышленных предприятий компании расположены в четырёх регионах России и Казахстана и насчитывают в своём составе более десяти тысяч сотрудников.