В челябинском доме затопило подвал после капремонта

15:17 | 29.06.2018

В печально знаменитом челябинском доме на проспекте Ленина, 61, где рухнул балкон, случилось очередное несчастье. После капитального ремонта там затопило подвал. Отчаявшись добиться взаимности у коммунальщиков, жильцы обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову.



Народный избранник выехал на место с проверкой. Ему рассказали, что в доме постоянно пахнет канализацией, из-за сырости в подвале разрушается фундамент. Жильцы сдают деньги на капитальный ремонт, и ожидали, что работы будут проведены качественно. Однако подрядчик бросил работу на половине, оставив в подвале текущие трубы и нечистоты.



— Ситуация абсолютно ненормальная. Сначала над капитальным ремонтом работала одна бригада, бросила его, потом зашла другая и тоже бросила, кто-то с кем-то не расплатился, а в результате люди стали заложниками этой ситуации, при том что исправно платили деньги, — возмущается Владимир Бурматов.



Представитель регоператора дал обещание депутату и жителям, что подвал будет отремонтирован до конца лета. К началу отопительного сезона в доме будет модернизирована система отопления. Владимир Бурматов намерен вернуться на объект осенью, чтобы проконтролировать результат.