Челябинск: новости дня
15:17 | 29.06.2018
В челябинском доме затопило подвал после капремонта
Народный избранник выехал на место с проверкой. Ему рассказали, что в доме постоянно пахнет канализацией, из-за сырости в подвале разрушается фундамент. Жильцы сдают деньги на капитальный ремонт, и ожидали, что работы будут проведены качественно. Однако подрядчик бросил работу на половине, оставив в подвале текущие трубы и нечистоты.
— Ситуация абсолютно ненормальная. Сначала над капитальным ремонтом работала одна бригада, бросила его, потом зашла другая и тоже бросила, кто-то с кем-то не расплатился, а в результате люди стали заложниками этой ситуации, при том что исправно платили деньги, — возмущается Владимир Бурматов.
Представитель регоператора дал обещание депутату и жителям, что подвал будет отремонтирован до конца лета. К началу отопительного сезона в доме будет модернизирована система отопления. Владимир Бурматов намерен вернуться на объект осенью, чтобы проконтролировать результат.
© «Вечерние Ведомости»
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