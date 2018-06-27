В Челябинске создадут черный список охранных предприятий

13:53 | 29.06.2018

По итогам круглого стола «Цена безопасности», прошедшего 28 июня по инициативе медиахолдинга «Гранада Пресс», в Челябинске будет создан чёрный список охранных предприятий, замеченных в недобросовестности.



По мнению участников круглого стола, в опасности оказались разнообразные учреждения — от больниц до торговых центров, поскольку они охраняются недостаточно компетентными специалистами. Недостаток квалификации создаётся практически сознательно руководством некоторых ЧОПов, поскольку на работу принимаются сотрудники на крайне низкие зарплаты. Неважен стаж и опыт работы — в погоне за контрактами предприятия отчаянно демпингуют. При заключении договора с охраной зачастую выясняется, что победившее в конкурсе предприятие значительно снизило стартовую сумму аукциона. Но для получения прибыли руководство такой фирмы в дальнейшем идёт на разнообразные ухищрения. В них входит даже невыплата заработной платы сотрудникам.



Самый простой способ выявить такие предприятия — обратить пристальное внимание на расценки. У некоторых частных охранных предприятий цены на услуги внезапно оказываются в полтора-два раза ниже, чем у конкурентов. До сегодняшнего дня на Южном Урале ни один ЧОП не лишился лицензии на оказание охранных услуг, несмотря на многочисленные нарекания. Теперь же принято решение о создании списка фирм, которые не в состоянии оказывать качественные услуги по охране объектов. С такой инициативой выступили представители ряда крупных ЧОПов Челябинска. Она была поддержана рядом государственных структур — от Росгвардии до Федеральной антимонопольной службы.



По словам руководителя группы охранных предприятий «Арсенал» Александра Почкина, будут созданы общественная организация по защите прав добросовестных участников рынка и специальная рабочая группа по изучению всех инициатив, прозвучавших во время круглого стола.