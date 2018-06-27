Участниками проекта «Православные святыни Урала» стали пять тысяч южноуральцев

12:51 | 29.06.2018

Проект «Православные святыни Урала», организованный депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым, на данный момент привлёк к поездкам по святым местам уже пять тысяч жителей Челябинской области. Юбилейный участник, пенсионерка Любовь Лепина, получила памятный подарок, Евангелие.



За время существования этого проекта участники совершили более двухсот поездок, проехав более 50 тыс. километров. Одиннадцать автобусных экскурсионных маршрутов, действующие в его рамках, охватывают целый ряд монастырей и церквей Южного Урала. В этот перечень входят: храм Преображения Господня в г. Чебаркуле, храм Трёх Святителей Московских Петра, Алексия и Ионы в с. Медведево, Свято-Троицкий кафедральный собор и Свято-Казанский женский монастырь в г. Троицке. В Кыштыме паломники могут посетить сразу четыре церкви. Данный проект разработан и действует в тесном сотрудничестве с челябинской православной епархией, благословившей это начинание. На этом достижении работа проекта отнюдь не останавливается, её планируют продолжить и в дальнейшем.



Владимир Бурматов отметил важность подобных поездок для многих людей, поскольку они позволяют расширить свой кругозор, прикоснуться к православию, увидеть нечто необычное. Также он напомнил, что большинство участников таких поездок — люди в возрасте, и проект помогает им бесплатно путешествовать. Экскурсии проходят еженедельно, и узнать о них можно в районных управлениях общественного самоуправления.