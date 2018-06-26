Благодаря вмешательству депутата доделан капитальный ремонт жилого дома

17:22 | 27.06.2018

Вмешательство депутата Государственной Думы Владимира Бурматова позволило завершить капитальный ремонт жилого дома в Челябинске. Ранее организация, которая занималась обновлением фасада здания, в буквальном смысле бросила производящиеся на объекте работы.



Ситуация сложилась таким образом из-за неверно выполненной сметы, которая не учитывала всего необходимого. В итоге строители забросили начавшиеся было на объекте восстановительные работы, понимая, что их усилия не ведут к должному улучшению ремонтируемых стен. Представители подрядчика объявили, что смету надо увеличить на миллион рублей, которые им неоткуда взять. После этого жильцам дома 12а на улице Коммунаров было предложено собрать недостающие для работ деньги. В результате отчаявшиеся люди обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Его реакция последовала незамедлительно — парламентарий выехал на место неоконченных работ и встретился там с руководителем регионального оператора капремонта, потребовав решить проблему, изменить смету и увеличить необходимое финансирование. Это произошло в июле прошлого года. А на этой неделе, почти через год, народный избранник вновь посетил проблемный дом и обнаружил, что в данный момент строители уже заканчивают покраску фасада. Таким образом, история, длившаяся более года, близится к счастливому завершению.



Депутат отметил, что на созданную им горячую линию по вопросам капремонта с начала года поступило уже более тысячи обращений граждан. Причём половина таких сигналов связана именно с неверно составленной проектной документацией. Также он понадеялся на то, что и впредь его вмешательство сумеет решать проблемы недофинансирования.