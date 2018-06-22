Вмешательство депутата остановило загрязнение Каштакского бора

15:19 | 25.06.2018

Территория Каштакского бора ранее неоднократно подвергалась загрязнению в результате несанкционированного слива фекальных вод. Прекращение незаконной деятельности стало возможным в результате вмешательства депутата Государственной Думы Владимира Бурматова.



О данной ситуации народный избранник узнал от работников интерната для детей-инвалидов, а также сотрудников детского оздоровительного лагеря «Уральская березка», расположенных недалеко от места этого слива. Они и рассказали о том, что уже длительное время ассенизаторские машины сливают отходы прямо в лесу, в не предназначенном для этого месте — заброшенной сливной яме. По их словам, зловонные запахи уже много лет отравляют окрестную территорию. Судя по всему, водители машин сознательно нарушают закон, экономя бензин и время. Жалобщики отметили, что ранее уже неоднократно обращались в различные инстанции, пытаясь воспрепятствовать явному нарушению. Но до сих пор ничего не помогало.



После обращения граждан Владимир Бурматов отправил депутатский запрос в прокуратуру Челябинской области с требованием проверки действий ассенизаторов. Помимо этого было направлено в челябинское МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» требование контроля над ситуацией, а также содействия в прекращении незаконной деятельности. Результата долго ждать не пришлось — всего через пару дней яму ликвидировали, перекрыв бетонными плитами и засыпав землёй для надёжности.



Это не единственное подобное обращение граждан к парламентарию. Помимо этого были жалобы на незаконные стоки в районе ул. Б. Хмельницкого — ул. Конноспортивной, а также на пересечении Свердловского тракта с ул. Индивидуальной. По этому поводу также направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции. По словам депутата, он и в дальнейшем будет реагировать очень оперативно и жёстко на сигналы об отравлении окружающей среды.