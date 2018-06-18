Сельским жителям будет оказана помощь после пожара

17:54 | 19.06.2018

В селе Писклово Еткульского района семья лишилась крова в результате пожара. Пострадавшие получат материальную помощь от регионального министерства социальных отношений.



Сельчане рассказали о своей беде депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко во время личного приёма граждан. Семья Лавровых лишилась частного дома, сгоревшего дотла в результате неисправности электропроводки. Сгорел дом, приобретённый на средства материнского капитала, вместе со всем содержимым – документами и личными вещами. Шесть человек, составляющие эту семью (из которых двое – маленькие дети, ещё двое - пенсионеры), в данный момент получили временное жильё от местной администрации.



Помогают и соседи – несут погорельцам всё самое необходимое, от еды до стройматериалов. Не остался в стороне и парламентарий, он принял живое участие в помощи - по итогам приёма был сделан депутатский запрос об оказании помощи людям, оказавшимся в такой сложной ситуации. Результатом стал ответ министерства социальных отношений о выделении разового финансового пособия из областного бюджета.