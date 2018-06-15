Продукция ММЗ будет представлена на конкурсе «100 лучших товаров России»

12:48 | 19.06.2018

Продукция Миасского машиностроительного завода будет представлена на конкурсе «100 лучших товаров России». Светильники производства ММЗ по итогам регионального этапа конкурса вошли в двадцатку лучших товаров Челябинской области, сообщает пресс-служба завода.



Цель конкурса — повышение доверия покупателей к российским товарам и услугам, а также поддержка государством и обществом повышения качества и безопасности продукции, ускорение импортозамещения. В конкурсе принимают участие товары и услуги, среди которых продовольствие, промтовары для населения, продукция производственно-технического назначения, а также различные услуги.



ММЗ представил на конкурс светодиодные светильники марки СДС «ММЗ» серии «Улица и производственные помещения» и светильники марки СДС «ММЗ» серии «ОФИС», понтон поплавковый «КонТЭК» и понтон блочный «ММЗ-ПБ».



Конкурсная комиссия вручила дипломы лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области» по каждому представленному товару ММЗ. Эксперты рекомендовали Миасскому машзаводу представить южноуральский регион на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России», итоги которого будут подведены в декабре 2018 года.



Намерение об участии подтвердил представитель ММЗ Владимир Лунев. «Мы уверены, что продукция Миасского машзавода достойна быть в сотне лучших товаров России», — сказал он.