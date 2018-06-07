Владимир Бурматов обсудил с министром природы экологию Южного Урала

16:05 | 8.06.2018

Недавно прошла рабочая встреча министра природы Российской Федерации Дмитрия Кобылкина и депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова. На ней был затронут ряд важных вопросов, касающихся экологии Челябинской области.



Как отметил парламентарий, особый упор был сделан на законопроектах по обеспечению населения информацией о состоянии местной экологии, а также об установке счётчиков на трубах промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. Также они обсудили контроль качества воздуха и вопросы проведения государственной экологической экспертизы.



Было обсуждено проведение публичных слушаний по размещению отходов и наилучшая технологичность их утилизации. Помимо этого, были затронуты темы защиты животных и формирования Красной книги. Не забыли и про особые природоохранные территории, дополнительно нуждающиеся в защите и контроле, а также про разливы нефтепродуктов и ликвидацию их последствий.



Депутат заверил, что представители Госдумы будут вести неусыпный контроль за выполнением поручений президента, данных в рамках Года экологии и посвящённых охране окружающей среды.