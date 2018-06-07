Копейская школа бокса получит дополнительные финансы

16:04 | 8.06.2018

Из бюджета Челябинской области выделены дополнительные средства на финансирование муниципальной школы олимпийского резерва по боксу, находящейся в Копейске.



Выделение денег состоится в результате содействия этому вопросу депутата Государственной Думы РФ Анатолия Литовченко. Именно он сумел договориться об этом с министром спорта Челябинской области.



По словам народного избранника, приоритетом политики, проводимой правительством Российской Федерации, стало развитие массового спорта. Именно этот метод позволяет оздоровить нацию и обеспечить гармоничное развитие людей. При этом обращение пристального внимания на детей — это способ привить им правильные моральные ценности, которые и станут в дальнейшем средством достижения жизненного успеха. Обо всём этом парламентарий рассказал во время посещения школы для юных боксёров. Также он упомянул про собственные занятия спортом в детстве и о том, как это ему помогло в дальнейшем.



Это спортивное учреждение имеет очень богатые традиции. За время своего существования (а это уже 76 лет) школа подготовила 80 мастеров спорта, среди которых немало победителей российских и европейских чемпионатов, а также мировых турниров. В данный момент в ней занимаются 232 юных спортсмена.