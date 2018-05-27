Проект РМК получил всероссийскую награду

14:04 | 29.05.2018

Социальный проект Русской медной компании «Измени свой город к лучшему» завоевал победу в категории «Образование, наука и спорт» в национальной программе «Лучшие социальные проекты России», сообщает пресс-служба РМК.



Напомним, проект проводится второй год подряд во всех городах, где есть предприятия РМК. Южноуральские школьники представили свои идеи по улучшению качества жизни в своих населенных пунктах. Среди них предложения по строительству социальных объектов, благоустройству, природоохранные мероприятия. По итогам конкурса подростки получают гранты на реализацию своих идей в размере до 250 тысяч рублей. В прошлом году было реализовано шесть проектов, в этом году отобрано для реализации еще семь идей.



Как отмечает вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, проект «Измени свой город к лучшему» оказался успешным. «Ребята видят, что их идеи находят поддержку, и активно включаются в работу по реализации на всех этапах», - подчеркивает она. Интерес к проекту проявляют все больше южноуральских школьников.



Эксперты национальной программы «Лучшие социальные проекты России» считают, что положительный опыт РМК может быть успешно применен другими крупными промышленными компаниями.