В Челябинске прошла акция «Боевой расчет»

14:03 | 29.05.2018

В Челябинске столетие со дня учреждения пограничной охраны отметили акцией «Боевой расчет». В ней приняли участие сотрудники регионального пограничного управления, ветераны ФСБ, депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.



Народный избранник поприветствовал собравшихся на торжественное мероприятие и отметил, что охрана границ традиционно считается особо почетным делом. Жители Челябинской области внесли большой вклад в эту трудную работу. На долю пограничников-южноуральцев пришлись сражения на фронтах Великой Отечественной, в Афганистане, на Даманском полуострове. «Молодое поколение пограничников продолжает боевые традиции своих дедов, отцов, старших товарищей», - сказал Литовченко.



Акция «Боевой расчет» прошла у памятника пограничнику в Саду Победы. В праздничном варианте боевой расчёт – торжественное построение всех, кто имеет отношение к охране границы: пограничников, представителей силовых структур, кадетов.