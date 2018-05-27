В Челябинске остановлена стройка на улице Воровского

14:01 | 29.05.2018

В Челябинске остановлена незаконная стройка на улице Воровского, где застройщик начал возведение нового здания прямо под окнами других домов. Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова.



К депутату обратились жильцы из домов № 17, 19а и 21 по улице Воровского. Они рассказали, что на крошечном участке застройщик поставил бетонный забор, лишив жильцов свободного проезда и света. Под обращением поставили подписи больше трехсот человек. После запроса в министерство строительство депутат выяснил, что стройка является незаконной. Оказалось, что администрация Челябинска не выдавала разрешение на капитальное строительство на данном участке ООО «Диггер».



После вмешательства Владимира Бурматова стройка остановилась, техника покинула площадку. Народный избранник сегодня, 29 мая, встретился с жильцами и заверил их, что будет контролировать ситуацию до тех пор, пока не будет демонтирован строительный забор.



«Мы вновь столкнулись с уплотнительной застройкой в центре Челябинска, что не только лишает людей комфортных условий проживания, но и является проблемой для экологии, так как при стройке уничтожаются зеленые насаждения», - поясняет Владимир Бурматов.



Он подчеркнул, что запрет на уплотнительную застройку – одна из мер, снижающих экологическую нагрузку, которую назвал приоритетной губернатор Борис Дубровский. Срок аренды участка у застройщика скоро заканчивается, и продлевать его власти не намерены.