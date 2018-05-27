14:00 | 29.05.2018

Томинский ГОК провел благотворительную акцию по озеленению, на которую было выделено около одного миллиона рублей. На эти средства предприятие высадило порядка ста тысяч сосновых саженцев, сообщает пресс-служба РМК.



Молодые деревья появились в Смолинском и Еткульском лесничествах на тех участках, которые были задеты лесными пожарами. Озеленение охватило территорию в 15 гектаров. Работники Томинского ГОКа лично высадили более 1600 саженцев. Акция была организована на добровольных условиях в конце мая. 45 работников комбината совместно с жителями поселка Томинский посадили молодые сосенки на пустых участках леса.



Руководитель отдела природопользования, техногенной и экологической безопасности предприятия Наталья Хохрякова отметила, что в прошлом году во время аналогичной акции было высажено 66 тысяч сосновых саженцев. Несмотря на то, что мероприятия по озеленению Томинский ГОК обязан проводить только через 25 лет после выработки месторождения, благотворительные акции проводятся ежегодно. Они планируются и в будущем.