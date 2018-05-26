Челябинские дорожники обвинили коммунальщиков в разрушении дорог

14:56 | 28.05.2018

Дорожники Челябинска пожаловались депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову на коммунальщиков, которые плохо восстанавливают дорожное покрытие после проведения ремонтных работ.



Вопрос был поднят сегодня, 28 мая, во время осмотра депутатом, общественниками и дорожниками дороги на улице Богдана Хмельницкого. Во время мониторинга состояния дорог, который провели волонтеры минувшей весной, именно на этой магистрали было зафиксировано больше всего нарушений дорожного покрытия. Это ямы глубиной до 15 сантиметров и шириной до двух метров, провалы люков и решеток ливневой канализации. Все эти недостатки представители компании «Южуралмост» будут устранять за собственный счет без привлечения бюджетных средств, для чего составлена соответствующая дефектная ведомость.



В беседе с Владимиром Бурматовым дорожники отметили, что одной из серьезных причин ситуации, при которой отремонтированные дороги не выдерживают даже одной зимы, является безответственная работа коммунальщиков. Дорожное покрытие разрушается в процессе устранения различных аварий на подземных трубопроводах, после чего коммунальные службы восстанавливают его некачественно.



Как пояснил Владимир Бурматов, по правилам благоустройства организации, ведущие работы по восстановлению дорожного покрытия, несут ответственность за его качество в течение трех лет. В том числе восстановлению подлежат и газоны. Волонтеры нашли больше десяти нарушений этого правила по всему Челябинску.



— Необходимо, во-первых, чтобы действия дорожников и коммунальщиков были согласованными, чтобы не получалось таких ситуаций, когда одни отремонтировали дорогу, а другие на следующий же день ее раскопали. Во-вторых, нужен жесткий контроль над мелкими подрядчиками, которые проводят восстановительные работы, — подчеркнул народный избранник.