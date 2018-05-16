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Челябинск: новости дня


16:27 | 17.05.2018

В Челябинске высадили две аллеи легендарных даурских лиственниц

В Челябинске появилось сразу две аллеи уникальных даурских лиственниц, которые являются прямыми потомками оставшихся четырех деревьев у публичной библиотеки. После просьб челябинцев парламентарий Владимир Бурматов инициировал восстановление исторически значимого памятника природы.

С деревьев были сняты шишечки, из семян долго и бережно выращивались саженцы. Сейчас они стали крепкими и выросли практически до одного метра, а значит, можно высаживать. В результате из 100 деревцев вышло целых две аллеи, которые разместились в Саду Победы.

Напомним, что 30 семян привез раненый солдат с Русско-японской войны в 1905 году. От аллеи, которая ранее тянулась до Алого поля, осталось всего четыре деревца. Теперь их станет намного больше.

— Ни в одном другом городе нет такого памятника, он очень важен для Челябинска, тем более в условиях особого внимания к экологической ситуации в областном центре, — уточнил парламентарий. — Именно поэтому мы пошли на такой сложный, затратный по времени и силам, но такой необходимый шаг самостоятельного выращивания уникальных деревьев. Это будет уголок природы и истории, оставленный нашим потомкам.

Владимир Бурматов добавил, что для Челябинска, где вопрос экологии стоит на первом месте, жизнь даже одного дерева бесценна.

— Мы сегодня их высадили сотню, — сказал он.

Ведущий специалист отдела охраны и воспроизводства лесов Главного управления лесами Южного Урала Светлана Фролова добавила, что высота взрослой даурской лиственницы достигает 30 метров. Каждый год саженцы будут выше на 10 сантиметров.

— Мы будем проверять их состояние, при необходимости делать обрезку и подкармливать, на зиму, возможно, придется их укрывать, — рассказала она. — При хорошем уходе и присмотре мы можем рассчитывать на высокую приживаемость.

© «Вечерние Ведомости»

 


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