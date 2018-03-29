Полиция Челябинска провела рейд по выявлению водителей-нелегалов на общественном транспорте

12:06 | 31.03.2018

Полицейскими Челябинска совместно со специалистами по вопросам миграции проведён рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства водителями-иностранцами, работающими на общественном транспорте. В ходе мероприятия проверены документы у более 40 водителей маршрутных такси.



«Сотрудниками полиции выявлено 19 административных правонарушений, из них 4 - по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 15 - за нарушения Правил дорожного движения РФ»,- сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.



Все нарушители миграционного законодательства получили административное наказание, им выписали штрафы на 25 тысяч рублей.



Кроме этого, два гражданина из ближнего зарубежья лишились права въезда на территорию России сроком на три года.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области