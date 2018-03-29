Челябинск: новости дня
12:06 | 31.03.2018
Полиция Челябинска провела рейд по выявлению водителей-нелегалов на общественном транспорте
«Сотрудниками полиции выявлено 19 административных правонарушений, из них 4 - по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 15 - за нарушения Правил дорожного движения РФ»,- сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Все нарушители миграционного законодательства получили административное наказание, им выписали штрафы на 25 тысяч рублей.
Кроме этого, два гражданина из ближнего зарубежья лишились права въезда на территорию России сроком на три года.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:32 | 31.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 марта 2018 года
12:06 | 31.03.2018
Полиция Челябинска провела рейд по выявлению водителей-нелегалов на общественном транспорте
11:45 | 31.03.2018
Уборочная компания в Магнитогорске начнётся 2 апреля
11:15 | 31.03.2018
Пьяный лихач из Первоуральска решил поиграть в «догонялки» с полицией
11:01 | 31.03.2018
Лучших работников культуры Нижнего Тагила удостоили нескольких наград
10:55 | 31.03.2018
В Перми пройдёт второй этап краевого VIII Паралимпийского фестиваля – соревнования по плаванию
10:53 | 31.03.2018
Жительница Екатеринбурга собирается жаловаться в прокуратуру на «Альфа-банк» за подделку подписи
10:35 | 31.03.2018
Подведены итоги конкурса на реконструкцию перрона в пермском аэропорту
10:29 | 31.03.2018
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: Пермские разработчики находятся на гребне интеллектуальной волны
10:18 | 31.03.2018
Врачи и медсестры красноуральской больницы бунтуют из-за огромной разницы в зарплате с санитарами
10:05 | 31.03.2018
Цвет нации: школьники продемонстрировали свои изобретения на конкурсе научно-технологических проектов
09:56 | 31.03.2018
Мужчина из Екатеринбурга открыл сезон шашлыков на своем балконе, за что его ждет штраф
09:35 | 31.03.2018
В Екатеринбурге кошка выжила после полета по вентиляционной шахте с высоты 12 этажа
09:23 | 31.03.2018
Пешеход попал под колеса автомобиля на Объездной дороге в Екатеринбурге
09:07 | 31.03.2018
Семилетний мальчик пострадал в ДТП в самом центре Екатеринбурга
22:03 | 30.03.2018
В мэрии Екатеринбурга рассказали о способах борьбы с гололедицей
19:55 | 30.03.2018
Более 400 участников публичных слушаний одобрили проект новых правил застройки Екатеринбурга
18:16 | 30.03.2018
В Перми начала работу выставка «ГУФСИН. Весна-2018»
17:37 | 30.03.2018
Свердловчане стали лучшими в конкурсе водителей погрузчика
17:24 | 30.03.2018
Насосная станция в Сухомесово спасет жителей Ленинского района Челябинска от паводка
16:54 | 30.03.2018
В Кургане начали активную подготовку к празднованию Дня Победы
16:29 | 30.03.2018
ЕВРАЗ открыл новую учебную мастерскую в школе № 49 Нижнего Тагила
16:23 | 30.03.2018
В Верхней Пышме подвели итоги всероссийского конкурса «Инженериада»
16:12 | 30.03.2018
В полиции Нижнего Тагила — кадровые изменения. На место шерифа пришел «варяг» из Ирбита
15:48 | 30.03.2018
Ограбление по-уральски: в Екатеринбурге из кафе похитили 50 кг пельменей
15:20 | 30.03.2018
Екатеринбуржцев зовут на флешмоб и зарядку с известным спортсменом
15:02 | 30.03.2018
На проверки ТРЦ в Курганской области надзорные органы потратят полмесяца
14:57 | 30.03.2018
Проекты самообложения граждан в Пермском крае представлены на портале «Управляем вместе»
14:51 | 30.03.2018
Одной из площадок предстоящего Дягилевского фестиваля станет цех пермского завода «Ремпутьмаш»
14:45 | 30.03.2018
Борис Дубровский дал поручение по реконструкции автодороги между поселком Мирный и селом Уйское
14:37 | 30.03.2018
Министр в отпуск — замы в пляс? В Общественном совете при свердловском МУГИСО снова скандал
14:34 | 30.03.2018
1 апреля в России стартует призывная кампания. Норма для Свердловской области — 3,8 тысячи человек
14:22 | 30.03.2018
С 1 апреля пенсионеры Челябинской области станут получать больше
14:18 | 30.03.2018
На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству резервных пожарных емкостей
14:11 | 30.03.2018
В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 начали устанавливать гигантские информационные смартфоны
14:07 | 30.03.2018
Пространство, где пройдет пермский «Котофест», прошло все необходимые противопожарные проверки
13:57 | 30.03.2018
Екатеринбуржец напал на врача скорой помощи. Возбуждено уголовное дело
13:07 | 30.03.2018
В СКР рассказали, как идет расследование дела о долгах по зарплате перед рабочими качканарского «Металлиста»