Уборочная компания в Магнитогорске начнётся 2 апреля

11:45 | 31.03.2018

Старт весенней кампании по очистке города от мусора будет дан в Магнитогорске 2 апреля и продлится 2 месяца.



Дорожные службы уже сейчас приступили к уборке территории города. Активно зачищается от накопившегося за зиму мусора уличная сеть, трамвайные пути и остановки транспорта.



А вот горожане первый раз выйдут на массовый субботник 13 апреля. Следующие субботники состоятся 20 и 27 апреля.



Как отмечают специалисты управления экологии администрации города, весь собранный во время субботников мусор в этом году планируют вывозить своевременно.



- Нужно чтобы мусор увозился сразу после субботника, а не разбрасывался снова по городу. Поэтому организациям, ответственным за вывоз мусора рекомендовано организовывать продленный рабочий день, а при необходимости двухсменный режим работы, - говорит заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации г. Магнитогорска Евгения Алевская.



По планам администрации Магнитогорска, основную часть работы город должен выполнить уже к 30 апреля, но в целом компания по уборке города продлится до 31 мая.



Фото: vecherka74.ru