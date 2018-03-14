Владимир Бурматов озвучил книгу по биологии и экологии для слабовидящих детей

18:13 | 15.03.2018

Депутат Госдумы Владимир Бурматов помог озвучить книги для слепых и слабовидящих детей. С такой инициативой в прошлом году к нему обратились студенты педуниверситета. За чуть более, чем год работы озвучено 72 книги и принят заказ еще на 40.



Напомним, что в прошлом году в рамках поддержки грантами студенческих инициатив депутат помог студентам организовать студийную запись книг, привлек профессиональных дикторов и даже сам принял участие в озвучивании литературы – он прочитал учебник по экологии и биологии.



- Владимир Бурматов помог нам в самое трудное время, когда у нас не было оборудования, ресурсов, но было большое желание помогать детям, которые лишены полноценной возможности получать знания, - рассказала организатор проекта «Голос книги» Лиана Млкеян. - Мы мечтали, чтобы и сам Владимир Бурматов принял участие в нашем проекте в качестве диктора, сегодня и эта мечта сбылась. Для нас важно, что нашу инициативу поддерживают такие известные и авторитетные люди.



С помощью профессиональной аппаратуры на базе ЮУрГПУ будут звучен еще один заказ на 40 книг, который пришел из троицкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. - Нет сомнений в важности данного проекта, - сказал Владимир Бурматов. - Среди слабовидящих есть большой запрос на аудио-книги, это видно по тому, насколько быстро проект обрел популярность и сторонников. на Южном Урале множество талантливых неравнодушных студентов, мы стараемся их поддерживать.