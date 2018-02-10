В Челябинске объявили конкурс на лучшую экономическую концепцию

https://vecherka.su/articles/news/133294/

В Челябинске объявлен конкурс на лучший стратегический проект в экономике, который представит молодежь. Конкурс проводится в рамках единого экономического пространства Центральной Азии и поддерживается Фондом президентских грантов.Как отметил президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков, состязание распланировано на ближайший год. Все работы станут продолжением аналогичных мероприятий, которые уже два года подряд проводятся в Таджикистане.О том, как и для чего реализуется данный проект, читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.