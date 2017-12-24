«Террорист» местного разлива возле челябинской мэрии пригрозил себя взорвать

Сегодня, 25 декабря, около полудня, в центре города произошло неординарное для Челябинска событие. Мужчина, подъехав к зданию администрации города на автомобиле Ford и остановившись практически у входа в здание, пригрозил взорвать себя. На стёклах автомобиля были наклеены призывы к президенту: «Путин, останови беспредел!», а на заднем сиденье лежала канистра, предположительно с бензином.Водитель — мужчина лет 35 — кричал из салона, что намерен подорвать себя, если его требования не будут выполнены. Мужчина находился в крайне возбужденном состоянии, было непонятно, чего он хочет и почему намерен взорвать себя. По одной из версий, у мужчины возникли неприятности, связанные с одним из садоводческих товариществ в Советском районе. Буквально через несколько минут к администрации прибыли все оперативные службы — пожарные, полиция, скорая, спасатели. В переговоры вступил лично начальник городского управления МВД Сергей Миронов, а председатель гордумы Станислав Мошаров пригласил возмутителя спокойствия к себе на личный приём. Переговоры с водителем в общей сложности длились около 10 минут, после чего он уехал.Фото: chelyabinsk.74.ru