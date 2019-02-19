Анатолий Литовченко отметил приоритеты в послании президента

12:08 | 21.02.2019

Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, заявил о первоочерёдности выполнения президентских решений при деятельности законодательных и исполнительных органов власти. При этом, по его словам, президентское решение наполнено конкретикой.



Важнейшей задачей на будущее президент сделал повышение благосостояния семей с детьми. Увеличение им выплат, помочь с приобретением жилья – всё это делает новую программу социально направленной. Именно поэтому, считает парламентарий, такое «решение прямого действия» должно стать для властей Челябинской области приоритетом в их деятельности.



В послании президента наш регион был озвучен дважды: при упоминании о введении нового закона квотирования выбросов, и при объявлении об открытии нового национального парка на территории области. По требованию Владимира Путина закон будет окончательно рассмотрен Государственной Думой уже весной этого года. Проект закона был разработан в нашем регионе, а продвижению проекта активно содействовал глава областного правительства Борис Дубровский.